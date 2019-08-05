Yusuf Yazıcı tarih yazdı

Trabzonspor'un son dönemde Abdülkadir Ömür ile birlikte altyapısından yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Yusuf Yazıcı, artık Lille için ter dökecek. Fransız kulübünün ısrarı ve fiyat artırmasının ardından taraflar anlaşmaya vardı.
Bordo-mavili kulüp, bu transferden 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncunun bir sonraki satışından %20 pay alacak. Ayrıca anlaşma gereği Lille, futbolcusu Edgar Ie'nin bonservis haklarının %50'sini Fırtına'ya verecek.
CENK TOSUN'UN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA YER ALDI
Daha önce Santos'tan Thiago Maia'ya 14 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Lille, Yusuf Yazıcı ile en pahalı transferini gerçekleştirdi. 22 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'a en fazla para kazandıran futbolcu unvanını da Gökdeniz Karadeniz'den (8.7 milyon Euro) devraldı.
Cenk Tosun'dan (22.5 milyon Euro) sonra Avrupa'ya en yüksek bedelle transfer olan ikinci isim durumuna gelen Yusuf, 23 altında ise Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas'ı (16 milyon Euro) geçerek ilk sıraya kuruldu.
TARAFTARLAR UĞURLADI
Yusuf Yazıcı dün gece Trabzon Havaalanı'ndan bordo- mavili taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla uğurlandı. Yusuf kendisini yolcu eden Trabzonsporlulara, "Ben oraya bir kardeşiniz olarak gidiyorum. Hem sizi hem Trabzon'u hem ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım" dedi.
GİTME DUR NE OLUR!
Yusuf'un Trabzon'da yaptığı son idmanda takım arkadaşına sarılan Abdülkadir Ömür, adeta "Bizi bırakıp gitme"
der gibiydi. Abdülkadir, Yusuf için bir video paylaştı. Fonda ise "Gitme dur ne olursun"
şarkısı yer aldı.