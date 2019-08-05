Yusuf Yazıcı tarih yazdı

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Trabzonspor'un son dönemde Abdülkadir Ömür ile birlikte altyapısından yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Yusuf Yazıcı, artık Lille için ter dökecek.Bordo-mavili kulüp, bu transferden 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncunun bir sonraki satışından %20 pay alacak. Ayrıca anlaşma gereğiDaha önce Santos'tan Thiago Maia'ya 14 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Lille, Yusuf Yazıcı ile en pahalı transferini gerçekleştirdi.Cenk Tosun'dan (22.5 milyon Euro) sonra Avrupa'ya en yüksek bedelle transfer olan ikinci isim durumuna gelen Yusuf,Yusuf Yazıcı dün gece Trabzon Havaalanı'ndan bordo- mavili taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla uğurlandı. Yusuf kendisini yolcu eden Trabzonsporlulara, "Ben oraya bir kardeşiniz olarak gidiyorum. Hem sizi hem Trabzon'u hem ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım" dedi.Yusuf'un Trabzon'da yaptığı son idmanda takım arkadaşına sarılan Abdülkadir Ömür, adetader gibiydi. Abdülkadir, Yusuf için bir video paylaştı. Fonda iseşarkısı yer aldı.