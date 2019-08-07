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Fenerbahçe aradan çekildi, Ukraynalının transferinde rakipsiz kaldı. Oyuncunun kulübü Schalke 04 karşısında eli daha da güçlenen yönetim, yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifin cevabını bekliyor. Alman kulübü "Tamam" derse tecrübeli sol kanatla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019
Beşiktaş'a Yevhen Konoplyanka'dan iyi haber

Beşiktaş'ın listesinde yer alan Yevhen Konoplyanka için Fenerbahçe devreden çıktı. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği transferi ağırdan alan ve istediği şartların oluşmasını bekleyen siyah-beyazlı yönetim, şimdi eli daha güçlü bir şekilde Schalke'nin karşısında yer alıyor.

Geçmişte birçok kez Beşiktaş ile adı anılan Ukraynalı futbolcu için yönetim ilk teklifinde herhangi bir değişikliğe gitmiyor. Alman ekibine son olarak 2 milyon Euro öneren siyah-beyazlılar, bu teklifin kabul görmesi halinde Konoplyanka ile son görüşmeleri tamamlayıp transferi gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki tecrübeli isimle daha önce yaptığı prensip anlaşması, sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme üzerindendi.

  • Schalke 04 ile 78 resmi maça çıkan Yevhen Konoplyanka, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Ukraynalı yıldız, Beşiktaş'a gelmek için tarafların anlaşmasını bekliyor.

KARİYERİ: 343 MAÇ - 66 GOL - 55 ASİST

İşte Beşiktaş'ın kamp raporu

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Beşiktaş'a Yevhen Konoplyanka'dan iyi haber
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