Wayne Rooney, Phillip Cocu ile çalışacak

TEKNIK direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun yaptığı Derby County, 33 yaşındaki İngiliz futbolcu Wayne Rooney ile Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Futbolcu-antrenör olarak görev yapacağı açıklanan Rooney'nin sözleşmesinde bir yıllık opsiyon yer aldığı da belirtildi. Manchester United ve Everton'da forma giydikten sonra geçen yıl DC United'a imza atan Rooney, takımıyla çıktığı 41 lig maçında 23 gol kaydetti.

Milli boksörlerden 2 altın madalya

BULGARISTAN'DA düzenlenen Uluslararası 5. Balkan Kadınlar Boks Turnuvası'nı Milli Takımımız, 2 altın, 5 bronz madalya ile tamamladı. 69 kilo finalinde Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Darima Sandakova'yı mağlup ederek altın madalya kazandı. 75 kilo final maçında ise Şennur Demir, Polonyalı rakibi Elzbieta Wojcik'i devirerek kürsünün 1. basamağına çıktı. Ayşe Çağırır, Beyza Saraçoğlu Tuğçenaz Sürmeneli, Esra Yıldız ve Sema Çalışkan ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı