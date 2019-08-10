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, Liverpool - Chelsea Süper Kupa maçında yok

Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi , Premier Lig'in ilk haftasında Norwich ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Jurgen Klopp, başarılı kalecinin İstanbul'da oynanacak olan Süper Kupa'da forma giyemeyeceğini açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019 11:24
Alisson Becker, Liverpool - Chelsea Süper Kupa maçında yok

Liverpool'a Süper Kupa maçı öncesinde kaleci Alisson Becker'dan kötü haber. Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, sahasında Norwich'i 4-1 mağlup ederken, Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, karşılaşmanın 36. dakikasında kendisini yere bırakırken oyuna devam edemedi. Yerini Adrian'a bırakan Alisson'un, yapılan tetkikler sonrasında takımdan bir müddet uzak kalacağı açıklandı.

14 Ağustos Çarşamba günü Beşiktaş'ın stadında Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa'nda yıldız kalecinin forma giyemeyeceği öğrenildi. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop da, Alisson'un Süper Kupa'da oynamayacağını açıkladı.

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Alisson Becker, Liverpool - Chelsea Süper Kupa maçında yok
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