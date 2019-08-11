Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Altınordu'nun yeni Çağlar Söyüncü'sü Ravil Tagir

'nun yeni 'sü

TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen , geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. 16 yaşındaki defans oyuncusu , gösterdiği performansla "Yeni " yorumlarına neden oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019 12:20
Altınordu'nun yeni Çağlar Söyüncü'sü Ravil Tagir

Türk futboluna Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi gençleri kazandıran kırmızı-lacivertlilerde bu sezon profesyonel yapılan 16 yaşındaki defans oyuncusu Ravil Tagir, özel maçlarda gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı. Tüm müsabakalarda forma şansı bulan genç stoper, sezon öncesi mevkidaşları Yusuf Yalçın ve Mehmet Enes'e "Bu yarışta ben de varım" mesajını verdi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kısa sürede güvenini kazanan Ravil, genç yaşına rağmen soğukkanlılığı ve diri fiziği ile kısa sürede dikkat çekti. Altınordu camiası da özel müsabakalarda izlediği Ravil'i oldukça beğenerek, "Yeni Çağlar Söyüncü'müz yola çıktı" yorumlarını yaptı.

Kazakistan asıllı olan Ravil, 15 kez U15 ve U16 Türk Milli Takımı'nda forma giydi. Öz kaynaktan gelen Ravil'in 2019-2020 sezonunda düzenli olarak forma giymesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu'nun yeni Çağlar Söyüncü'sü Ravil Tagir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN