Babacar için bekle&al taktiği

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından hızlandırılan forvet transferi için gündeme gelen son isim Khouma Babacar oldu. Haziran'dan bu yana Burak Yılmaz'ı isteyen Lecce, olumlu sonuç alamayınca, Babacar için Sassuolo'nun kapısını çaldı. Ancak Senegalli forvet Lecce'ye gitmek istemeyince bu kapı da kapandı. Siyah-beyazlılar bu gelişme sonrası devreye girerek İtalyan temsilcisine 26 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini iletti.

SASSUOLO YOKUŞA SÜRÜYOR

Geçen sezon 7 milyon Euro ödeyerek Fiorentina'dan aldığı oyuncuyu ilk etapta 6 milyon Euro'ya satmak istediğini ifade eden Sassuolo ise bu teklife yanıt vermedi. Şimdi gözler İtalyan ekibinde. Eğer Babacar'a bu bonservisi verecek kulüp çıkmazsa siyah-beyazlı ekibe yeşil ışık yakan oyuncu satın alma opsiyonuyla kadroya katılacak. Teknik heyet de Senegalli için yönetime olumlu rapor sundu ve takıma katkı sağlayacağını belirtti.



ALTERNATİF İSİMLER DE BELLİ

Beşıktaş'ın transfer listesi Babacar ile sınırlı değil. Brondby'den Kamil Wilzcek ve Hoffenheim'dan Adam Szalai de Kartal'ın radarında. Macar forvet Szalai'nin Hoffenheim'daki durumunu araştıran Beşiktaş, uygun maliyetlere bu transferin bitebileceğinin işaretini aldı. Babacar'a öncelik veren yönetim, en geç gelecek hafta içerisinde forvet transferine nokta koymak istiyor.