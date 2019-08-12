Forvet çıkmazı

REBOCHO

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Sassuolo'nun 26 yaşındaki forveti Babacar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, İtalyan ekibinin 6 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaştı. Lecce hariç taliplisi çıkmayan Senegalli forvetin, bu teklifi reddetmesi sonrası Sassuolo'nun da beklentisi azaldı. Beşiktaş'ın temasa geçtiği veyanıtı aldığı golcü oyuncu için İtalyan ekibineve Çarşamba'ya kadar yanıt verilmesi istendi. TEKNIK direktör Abdullah Avcı'nın özel olarak adını verdiği Adam Szalai için de Hoffenheim'a teklif götürmeye hazırlanan siyahbeyazlılar, uygun maliyeti olan oyuncunun sağlayacağı katkının boyutunu enine boyuna masaya yatırdı.Dört koldan transferde hamlelere sarılan Beşiktaş, Brondby'nin golcüsü Kamil Wilczek'i de stepnede tutuyor.Beşıktaş'ın Fransız ekibi Guingamp'tan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Pedro Rebocho dün akşam İstanbul'a geldi. Oyuncuyu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı yetkililer karşıladı. 24 yaşındaki Portekizli sol bekin, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısından yetişen Rebocho, geçen sezon Guingamp formasıyla çıktığı 43 maçta, 12 asist yaptı.