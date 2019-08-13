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rövanş maçında karşısında!

maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. İlk karşılaşmayı 90+ 'da penaltı kaçırarak 1-0 yenik tamamlayan temsilcimiz Yunanistan deplasmanına tur için çıkıyor. Karşılaşma başladı...

Giriş Tarihi: 13.8.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 21:22
Medipol Başakşehir rövanş maçında Olympiakos karşısında!

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da başlayan Olympiakos - Başakşehir maçını TRT Spor canlı olarak yayınlıyor. Karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetiyor.

OLYMPIAKOS MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

STAT: Karaiskakis Stadyumu

SAAT: 21.30

HAKEM: Bobby Madden

YAYIN: TRT Spor

OLYMPIAKOS: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero

TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Visca, Attamah, Azubuike, Elia, Crivelli, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

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Medipol Başakşehir rövanş maçında Olympiakos karşısında!
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