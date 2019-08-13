Medipol Başakşehir rövanş maçında Olympiakos karşısında!

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da başlayan Olympiakos - Başakşehir maçını TRT Spor canlı olarak yayınlıyor. Karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetiyor.
OLYMPIAKOS MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER
STAT: Karaiskakis Stadyumu
SAAT: 21.30
HAKEM: Bobby Madden
YAYIN: TRT Spor
OLYMPIAKOS: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero
TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Visca, Attamah, Azubuike, Elia, Crivelli, Robinho
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk