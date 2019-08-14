F.Bahçe rotayı Sturridge’e kırdı

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orvet arayan F.Bahçe, Trabzonspor'un teklifini kabul etmeyen Daniel Sturridge'e teklif götürdü. Max Kruse ve Vedat Muriqi
ikilisinin yanına bir iyi golcü daha almak isteyen Kanarya, kanatlarda da oynayabilen ve bonservisi olmayan İngiliz futbolcuyla temasa geçti. Sportif direktör Damien Comolli'nin, oyuncunun menajeriyle ön görüşme yaptığı öğrenildi. Ersun Yanal'ın da çok istediği Sturridge'e Fenerbahçe'nin Trabzonspor gibi 3 yıllık anlaşma ve yılda 3.5 milyon Euro teklif ettiği bildirildi.
TARAFTAR ÇOK ISTIYOR
Geçen sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar, Sturridge'in takıma katılmasını çok istiyor. Sosyal medyadan yönetime ve futbolcuya mesajlar yağdıran sarılacivertliler özellikle tecrübeli oyuncunun gol attıktan sonraki sevincini paylaşıp İngiliz golcüye 'Come to F.Bahçe' çağrısında bulundu.
OBİ MİKEL'İN TAKIM ARKADAŞI
Sturridge, Manchester City'nin A takımı ile ilk kez 2007-2008 sezonunda sahneye çıktı ve aynı sezonda hem FA Cup, hem FA Youth Cup hem de Premier Lig'de gol atan ilk oyuncu olarak kulübün tarihine de geçti. 2009 yılında 7.25 milyon Euro bedelle Chelsea'ye transfer olan yıldız, burada Trabzonspor'un yeni transferi Obi Mikel ile birlikte oynamıştı.