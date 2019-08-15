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haberleri! Fenerbahçe'den gitmesi için baskı yapılıyor ama...

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Lazio'dan sol bek Rıza Durmisi'yi kiralamak isteyen sarı lacivertliler, zorunlu satın alma opsiyonuna takıldı!.. Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe Yönetimi, Batshuayi'nin menajeri ile masaya oturdu... Kjaer'den sarı lacivertlileri üzecek haber... Fenerbahçe'nin satmak istediği yıldız futbolcu kriz çıkardı! İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 15.8.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 14:55
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'den gitmesi için baskı yapılıyor ama...

FENERBAHÇE'NİN RİZA DURMİSİ TRANSFERİNDE LAZİO'NUN ŞARTI VAR

Fenerbahçe, sol bek sorununu çözmeye çok yakın. 25 yaşındaki Riza Durmisi ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Lazio ile de pazarlık halinde. Söz konusu transfere İtalyan basını da geniş yer ayrıldı. Corriere della Sera gazetesi, F.Bahçe'nin Durmisi ile el sıkıştığını Lazio ile de görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı. Haberde, sarı-lacivertlilerin, Durmisi'yi satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediğini, buna karşılık Çizme ekibinin söz konusu opsiyonun zorunlu olmasını şart koştuğu ifade edildi. Arnavut asıllı Danimarkalı futbolcu yaz döneminde uzun süre Beşiktaş'ın gündemini meşgul etmişti. Ancak siyah beyazlılar, yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden vazgeçerek Rebocho'yu kadrosuna katmıştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'den gitmesi için baskı yapılıyor ama...
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