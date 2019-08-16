Küllerinden doğdu: Adrian Miguel

Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa maçında kalesinde iki gol görmesine rağmen devleşen Adrian Miguel, sadece 10 gün önce Anfield Road Stadı'nın kapısından içeri girmişti. West Ham United ile sözleşmesi sona erdikten sonra 4 Ağustos'a kadar takım bulamayan 32 yaşındaki file bekçisi, doğduğu şehir olan Sevilla'da bireysel idman yapıyordu. Sadece bir gün sonra Liverpool'dan teklif alan Adrian, Kırmızılılar ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Liverpool'un as kalecisi Alisson Becker'in sakatlanmasından sonra kaleyi devralan İspanyol eldiven, penaltılara giden Süper Kupa maçında Abraham'ın son penaltısını kurtararak maça damgasını vurdu. 10 gün önce takımı olmayan başarılı kaleci Liverpool'un Süper Kupa'yı müzesine götürmesine katkı sağladı ve İngiltere'de kahraman ilan edildi. Adrian Miguel, Anka Kuşu misali İstanbul'da adeta küllerinden doğdu.



Süper Kupa maçında Chelsea'yi devirip mutlu sona ulaşan Liverpool'un hocası Klopp, güzel bir zafere imza attıklarını söyleyip "Stadyum ve taraftarlar olağanüstüydü. İstanbul'a teşekkür ediyorum" dedi.

İNGİLİZ BASIN: İSTANBUL KIPKIRMIZI

İSTANBUL'DAKI Süper Kupa İngiliz basınında geniş yer buldu. The Times gazetesi, Alisson Becker'in sakatlığı nedeniyle forma giyen ve son penaltıyı kurtararak takımına kupayı kazandıran Adrian'ı manşete taşıdı ve takımının "İstanbul Kahramanları" listesine adını yazdırdığını vurguladı. The Times ise maçla ilgili, "Liverpool, İstanbul ve penaltılar. Tanıdık bir hikâye, 2005 yılında penaltılarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, yine penaltılarla UEFA Süper Kupa'yı aldı. Farklı stat, aynı hikâye. İstanbul kıpkırmızı" ifadelerini kullandı.

PENALTI TARTIŞMA YARATTI

CHELSEA taraftarları, Abraham'ın penaltısını kurtaran Liverpool kalecisi Adrian'ın kural ihlali yaptığını savunup, atışın tekrar edilmemesine tepki gösterdi. Paylaşılan görüntülerde, yeni kural gereği İspanyol eldivenin bir ayağının çizgide olması gerektiği ancak buna uymadığı vurgulandı.

BÜYÜK TEPKİ GÖREN YOUTUBER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

FESTER Abdü adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz, Vodafone Park'ta oynanan Süper Kupa maçta sahaya atlayınca gözaltına alınmıştı. Bu hareketini çeken arkadaşlarıyla birlikte geceyi Beşiktaş Emniyetinde geçiren Yılmaz, dün öğle saatlerinden İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yılmaz, sorgusunda maçın heyecanıyla sahaya atladığını öne sürdü. Sosyal medyada büyük tepki gören Yılmaz ve 4 arkadaşı da sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABDULLAH AVCI: LAMPARD İLE BENZER ÖZELLİKLERE SAHİBİZ

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Süper Kupa maçını Goal'e değerlendirdi. Finali Vodafone Park'ta takip eden tecrübeli hoca, "Chelsea'nin bu kadar kritik bir maçta Liverpool'u domine etmesi muhteşemdi. Benzer tecrübelere sahip bir antrenör olarak, Lampard'ın oyuncularına çok iyi oynadıklarını ama bunun sonuçsuz kaldığını söylemesinin ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyorum" ifadelerini kullandı. Kante ve Pedro'yu çok beğendiğini söyleyen Avcı, Firmino ve Mane'nin de Liverpool adına fark yarattığını belirtti. Tecrübeli hoca ayrıca, "Takımın az gol yemesini kaleci ve stoper üzerinden yorumlamak yanıltıcı olabilir. Savunmadaki oyuncuların lider özellikli olması gerekir. Liverpool'un ligin en az gol yiyen takımı olması tesadüf olamaz" diye konuştu.

İTALYAN KULÜBÜ ROMA'NIN İKİNCİ TÜRK'Ü MERT ÇETİN

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE forma giyen ve ismi Fenerbahçe ile Galatasaray ile anılan Mert Çetin, Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'ya transfer oldu. İtalyan basınındaki haberlere göre, Roma ile Ankara ekibi arasında yapılan görüşmelerde kulüpler 3.5 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki stoper sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti. Mert Çetin, Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ile geçen sezon 26 maçta 1 gol kaydetti. Bu arada Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Milli futbolcunun yıllık 2 milyon Euro alacağı öğrenildi.