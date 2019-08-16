Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Comolli'ye "hayır" dedi, Galatasaray 15 dakikada ikna etti

RADAMEL FALCAO ARTIK ASLAN

Galatasaray taraftarının günlerdir gelip gelmeyeceğinin paniğini yaşadığı Radamel Falcao transferinde SABAH Spor son durumu açıklıyor: Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev, pazarlık sürecinde oyuncunun Galatasaray'a gitmesine izin vererek transfere noktayı koydu. Fakat sarı-kırmızılı kulüpten son bir istekte bulunarak, cumartesi günü ligde oynayacakları Metz maçında Falcao'ya hocanın ihtiyacı olduğunu belirtti ve sahada olmasını istedi. Galatasaray da bunu kabul etti. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, hafta başında İstanbul'a gelecek ve üç yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Cimbom da Monaco'ya 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.