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! Comolli'ye "hayır" dedi, 15 dakikada ikna etti

transfer haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Radamel Falcao'nun transferi için Monaco'nun Galatasaray'dan son bir isteği var... Belçika'dan transfer teklifi alan Yunus Akgün için karar verildi... Ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin ikna edemediği , Galatasaray'a nasıl transfer oldu? Transferin perde arkasındaki kahraman kim? İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 16.8.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 10:19
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Comolli'ye hayır dedi, Galatasaray 15 dakikada ikna etti

RADAMEL FALCAO ARTIK ASLAN

Galatasaray taraftarının günlerdir gelip gelmeyeceğinin paniğini yaşadığı Radamel Falcao transferinde SABAH Spor son durumu açıklıyor: Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev, pazarlık sürecinde oyuncunun Galatasaray'a gitmesine izin vererek transfere noktayı koydu. Fakat sarı-kırmızılı kulüpten son bir istekte bulunarak, cumartesi günü ligde oynayacakları Metz maçında Falcao'ya hocanın ihtiyacı olduğunu belirtti ve sahada olmasını istedi. da bunu kabul etti. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, hafta başında İstanbul'a gelecek ve üç yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Cimbom da Monaco'ya 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Comolli'ye "hayır" dedi, Galatasaray 15 dakikada ikna etti
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