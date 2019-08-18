Ahmet Ağaoğlu: Sörloth tam bir atlet

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Sparta Prag maçında iyi oynamıştık ama o maçta fazla efor sarfeden oyuncularımız bugün formunda olmayınca böyle bir sonuç çıktı ortaya. Yenilmeden devam ettiğimiz 19. maçımız. Fakat bu bir anlam ifade etmiyor 3 puanlı ligde. Kazanmamız lazımdı, önemli başlangıç yapabilirdik." diye konuştu.

Önlerinde zorlu bir maç takvimi olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Önümüzde AEK maçı var, tur atlamamız gereken bir maç. AEK maçından sonra Malatya maçı var. Malatya da hazır bir ekip. Tekrar AEK ile ve Fenerbahçe ile oynayacağız. Zorlu 2-3 hafta bizi bekliyor. 34. hafta bittiğinde konuşuruz şampiyonluğu. İşin başındayız. Her takım savaşıyor, mücadele ediyor. Trabzonspor'un hedefi her zaman zirve. Zirve yarışının içinde varız. Kadro yapısı ve oyunumuz itibariyle bunu ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu bir basın mensubunun bordo-mavili kulübün gündeminde olan Daniel Sturridge ile ilgili sorusuna ise cevap vermedi.

"Sörloth ve Fernandes'in performansından şüphem yoktu"

Bordo-mavili ekibin maçtaki tek golünü kaydeden ve üç resmi maçta üç kez fileleri havalandırmayı başaran Alexander Sörloth ve Ivanildo Fernandes'in performansını değerlendiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Sörloth ve Fernandes'in performansından şüphem yoktu. Çok ince eleyip sık dokunarak yapılan transferler. Son dakika transferi değil ikiside. Fernandes'in transferi biraz gecikti. Menajeri ile alakalı sıkıntılar vardı. Yoksa kamptan önce transferi söz konusuydu. Kulübüyle ileriye dönük transferiyle alakalı görüşmelere başlayacağız. Sörloth geçen sene izleme ekibinin gündemine gelen bir oyuncuydu. Cyrstal Palace başka bir takımla takasını gündemine getirdiği için o da gecikti ve kampa yetiştiremedik. Tam bir atlet. Hazır olarak geldi. Takımla 2-3 antrenman yapıktan sonra Prag maçında oynadı ve golünü attı, Akyazı'da attı. Döndü burada attı. Bizim oyun sistemimiz göz önüne alındığı zaman bir forvetin yapabileceği her şeyi yapıyor gibi görüyorum. Oyuncunun verimi herkesin malumu, üç maçta üç gol. Bu formunu devam ettirirse takımın değişmez oyuncusu olur. Transferine daha iki sene var. Formunu devam ettirirse rakam 6'nın çok çok üzerine çıkar. Ticari taraftan bakıldığı zaman verimli ve isabetli bir transfer."

"Gençlere yatırım sözü verdik"

Ağaoğlu, Trabzonspor'un forvet transferi ile ilgili bir soru üzerine Türkiye Bankalar Birliği ile yaptıkları anlaşmada belirlenen limiti aşamayacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Transfer her zaman taraftarın kanını kaynatan bir olay. Transfer hasretle beklenen ama takıma külfeti veya katkısı analiz edilmeden, performans değil de kariyerli isimler gündeme gelince toplum heyecanlanıyor. Biz takım oyunu oynuyoruz. Gençlere yatırım sözü verdik. Forvet olarak takımda, Sörloth, Ekuban, Koray, Muhammet, Salih var. 5 forveti olan bir kulüpten bahsediyoruz. Oraya dışarıdan büyük bir ismi getirince bu sefer alt taraftaki çocukların şevkini kırarsınız. UEFA, lig, Türkiye Kupası uzun bir maraton, orada da gerçekten bir transfer gerekli mi bu gündeme geliyor. Transferin ekonomik bir boyutu var. Bankalar Birliğinin bize sağlamış olduğu limit var. O limitin üzerine çıkınca sıkıntı yaşarım. Çünkü geriye dönük bütün borçlardan ben şahsen sorumlu hale geliyorum. Bunun detayını kamuoyunun bilmesi lazım. Bize, Beşiktaş'a, Galatasaray'a tanınan bir bütçe var. Bu limitlerin içinde kalma zorunluluğu var."

Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma neticesinde birçok gelirin borç kapatmak için kullanıldığını anlatan Ağaoğlu şunları söyledi:

"Yusuf'tan gelecek paranın tamamı Bankalar Birliğine borç kapatmaya gidiyor. Bankalar Birliği elde ettiğiniz gelirin yüzde 30'u oranında size harcama hakkı tanıyor. Sponsorluk, tribün, ürün gelirleri de aynı şekilde. Bunların tamamı Trabzonspor'un kasasına girmiyor. Bu iyi analiz edilmeli. Bu gelirler yüzde yetmiş, yetmiş beşi borç kapatmaya gidiyor. Kalanı transfer ve maaş ödemelerine gidiyor. Bu limitler içinde kalma zorunluluğunuz var. Süper Lig özellikle bu üç takım için eski Süper Lig değil. Şirket olarak faaliyetlerini sürdüren kulüplerimiz hariç diğer kulüplerimiz lisans yönetmeliğine tabiler. Lisans yönetmeliğinde de aynı şeyler geçerli. İster Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırmış olun ya da olmayın ocak ayında yürürlüğe girecek Lisans Yönetmeliği, UEFA'nın finansal fair play kurallarının bire bir uygulanacağı anlamına geliyor. Bunu yaptığınız taktirde biz üç kulüp başkanı olarak geriye dönük bütün borçlardan sorumlu oluruz, kulübü batağa sürüklemiş oluruz, transfer yasağı, puan silme cezası alırız. Bu işin sonu küme düşmeye kadar gidiyor."

Transfer yapmanın eskisi kadar kolay olmadığını dile getiren Ahmet Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Camiaları taraftarları yıldız transferi ile alakalı beklenti içine sokmak sağlıklı bir yaklaşım değil. Transfer artık o kadar kolay değil. Ver coşkuyu, come to Trabzonspor… Tamam da kim ödeyecek bunları. Taraftar nasıl ödeneceğini biliyor mu? Burası çok önemli. Buna sadık kalmaya çalışıyoruz. O yüzden kadromuzu 52 kişi tuttuk. 52 kişilik kadromuz var. Rezerve takımımızın maliyeti senelik 2 milyon lira civarında. İleriye dönük Trabzonspor'un mali ve sportif yapısını kurtaracak oyuncular bunlar. Yıldız futbolcu yetiştiremedin deseler kalbimden vuracak en güzel eleştiri bu. Yıldız transferi niye yapmıyorsun değil. Önümüzdeki birkaç ay içinde yeni tesislerimizde rezerv takımın yapılanmasını, tesislerimizi kamuoyuna tanıtmış olacağız."