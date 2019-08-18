Kara Kartal’ın tadı tuzu yok

Ogün Şahinoğlu - Maçın Röntgeni

¦ Lige zorlu Sivasspor deplasmanıyla başlayan Beşiktaş, Avusturya kampının kopyasını yaşattı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın büyük önem verdiği kanat organizasyonları Sivas savunmasına çarptı ve orta alanda varlık gösterilemedi.

¦ İlk yarıda maça hakim olan taraf Sivasspor'du. Özellikle 20. Dakikadan itibaren üst üste pozisyonlara giren Sivasspor'un bir topu çizgiden çıkarıldı, 30'da ise Ziya'nın ön direğe ortasında Hakan güzel bir tek vuruşla takımını öne geçirdi.

¦ İkinci yarının ilk bölümünde Sivas, Yatabare ile farkı ikiye çıkarırken skor olarak çok rahatladı. Beşiktaş karşı hamle yapmaya kalksa da özellikle Quaresma ve Güven'in oldukça etkisiz kalmasıyla takımın eli kolu bağlandı.

¦ Hazırlık döneminde çok eleştirilen yeni sistem Sivas'ta da işe yaramadı. Avcı, ilk resmi maçında kendisine ters gelen rakibine farklı mağlup oldu. Kartal'da bu sonuç sol kanat ve forvet transferinin aciliyetini de gözler önüne serdi.

Sivas rövanşı farklı aldı

Evinde oynadığı son altı lig maçının üçünü kaybeden Sivasspor (2 galibiyet ve 1 beraberlik), iç sahadaki son yenilgisini geçen sezon 7 Nisan'da Beşiktaş karşısında elde etmişti. 2-1 sona eren o maçta Burak Yılmaz son dakikalarda harika bir frikik golü ile sonucu ilan etmişti. Ve dün gece Sivasspor 3 puanı 3 golle alırken, bir anlamda o yenilginin de rövanşını aldı.



Yenilerden ikisi 11'de iki tanesi de kulübede

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor karşısında bek tercihleri ile dikkat çekti. Yeni transferler Douglas ve Rebocho'yu yedem soyundurup sağda Gökhan, solda Caner'e görev verdi. Avcı yeni transferlerden Victor Ruiz'i Vida ile birlikte defansın göbeğinde oynatırken, Tyler Boyd'a da forvette görev verdi. Karius'un yokluğunda kalede Utku Yuvakuran oynadı.

Sivas'ta bir ilk

Beşiktaş ile Sivasspor lig rekabetinde dün 27. maçla birlikte bir ilk yaşandı. İki ekip ilk kez Ağustos ayında bir maçta karşı karşıya geldi. Kış aylarında Sivas deplasmanların her açıdan zor olduğunu söyleyen siyah-beyazlılar ağustos ayında Sivas'ta oynamanın şans olduğunu belirtti.

MAZERET YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor karşısında sahada etkili olamadıklarını ve yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Hücum hattında üretken olamadıklarının altını çizen Avcı, "Bizim aksimize Sivasspor bu bölgede daha etkiliydi ve bunun karşılığını aldılar. Rakibi tebrik ediyorum. Eksiklerimiz var ama bunlar mazeret olamaz. En kısa sürede toparlanıp önümüzdeki haftalarda bu sonucu telafi edecek galibiyetler alacağız. Buna da önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız maçla başlayacağız" dedi.