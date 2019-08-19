Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Eşyalarını topladı Galatasaray'dan ayrılıyor

GALATASARAY FALCAO'YA KAVUŞUYOR

Galatasaray, Radamel Falcao'ya sonunda kavuşuyor... İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, "Taraftarımızın gönlü yüzde 99 rahat olsun" diyerek, transferde artık sona gelindiğini müjdelemişti. Önceki akşam Metz maçında sakatlığı öne sürülerek kadroya dahil edilmeyen Kolombiyalı yıldız, bu hafta İstanbul'a gelecek. Golcü futbolcu için özel bir karşılama töreni hazırlanacak. Sağlık kontrolünden geçecek olan Falcao, daha sonra başkan Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın katılacağı imza töreniyle Aslan olacak. 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Falcao, 5.5 milyon Euro net maaş alacak. Sözleşmede performans, Galatasaray'ın başarısı ve atılacak gol sayısına göre de bonuslar olacak.