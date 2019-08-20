Eskişehir’de puanlar paylaşıldı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1'ıncı Ligi'ne cezası nedeniyle -6 puanla başlayan Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. 25'nci dakikada Sekidika'nın sağ kanattan getirip ortaladığı topla buluşan Talha'nın sert şutu kalecide kaldı. 32'de Sekidika orta sahada kaptığı topla ceza sahasına kadar çalımlarla gelip vurdu, top yandan az farkla dışarı çıktı. 54'te soldan ceza sahasına giren Sertaç, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 64'ncü dakikada Milinkovic'in serbest vuruşunda, top kafalardan sekerek Issah'ın önüne düşerken, onun volesi az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı. 83'te kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Güral'ın kaleye gönderdiği şutu kaleci elinden kaçırınca ağlarla buluştu: 1-1.