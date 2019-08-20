Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor

Orta alana yapılacak transfere bu hafta nokta koymak isteyen F.Bahçe yönetimi çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda görüşmeleri başlatan sarı-lacivertliler, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve Kayserisporlu Bernard Mensah konusunda hamle yapacak.

G.SARAY DEMEDİ 'ÖBÜR TARAF' DEDİ

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir maçında yeni transfer edilen 9 isimden 6'sına ilk 11'de şans verdi. Geçen sezon sarı-lacivertli takıma gelen ancak sakatlığı nedeniyle hiç oynayamayan Tolga Ciğerci de 74. dakikada Emre'nin yerine dahil oldu. Tecrübeli futbolcu karşılaşma sonunda eski kulübü G.Saray'dan 'Öbür taraf' diye bahsederek dikkat çekti. İşte o açıklamalar: "Bir aydır iyi çalışıyoruz. Skor da belli. Şutlarım çok iyi. Bunu öbür tarafta da göstermiştim. Ne kadar iyi futbolcu olduğumu herkese göstereceğim."?Önceliği Mahmut'a veren Kanarya, teklifini 3 milyon Euro'ya çıkaracak. Stoper olarak da oynayabildiği için Mahmut'un listenin başında tutulduğu öğrenildi. Şayet Başakşehir'den olumlu yanıt gelmezse, Fenerbahçe rotasını Mensah'a çevirecek.ü

MENSAH İÇİN İKİ TAKSİT PLANI?

Bernard Mensah için yapılacak teklif ise biraz daha farklı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor Kulübü'ne bonservisi iki taksitte ödemeyi önerecek. Buna göre 3 milyon Euro'luk kısım bu transfer döneminde, 3 milyon Euro ise gelecek yaz transfer sezonunda ödenecek.

G.SARAY DEMEDİ 'ÖBÜR TARAF' DEDİ

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir maçında yeni transfer edilen 9 isimden 6'sına ilk 11'de şans verdi. Geçen sezon sarı-lacivertli takıma gelen ancak sakatlığı nedeniyle hiç oynayamayan Tolga Ciğerci de 74. dakikada Emre'nin yerine dahil oldu. Tecrübeli futbolcu karşılaşma sonunda eski kulübü G.Saray'dan 'Öbür taraf' diye bahsederek dikkat çekti. İşte o açıklamalar: "Bir aydır iyi çalışıyoruz. Skor da belli. Şutlarım çok iyi. Bunu öbür tarafta da göstermiştim. Ne kadar iyi futbolcu olduğumu herkese göstereceğim."