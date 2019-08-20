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ne zaman bitecek? İşte transfer döneminin sona erme tarihi

Transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala, heyecan kat sayısı da giderek artıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan peş peşe son dakika transfer haberleri gelirken taraftarların beklentisi de bir hayli yükseliyor. Bu doğrultuda, ' ne zaman bitecek?' sorusunun cevabı takımlarına gönül vermiş milyonlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Zira, 2019-2020 Cemil Usta Süper Lig'de ilk hafta geride kaldı ve takımların kadrolarını güçlendirmek için az bir süresi kaldı. Peki, transfer sezonu ne zaman sona erecek? Merak edilen detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 20.8.2019 21:50
Transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte transfer döneminin sona erme tarihi

Bu sezon Cemil Usta adı ile anılan 2019-2020 Süper Lig'de ilk hafta geride kaldı. Takımlar ilk hafta müsabakalarında 3 puan için çabalarken bir yandan da transferler için yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımımızdan da peş peşe haberler gelmeye devam ediyor. Hal böyle olunca, alınması muhtemel oyunculardaki son durumu merak eden ve bu isimlerin sonuna kadar yetişip yetişmeyeceği konusunda heyecanlanan taraftarlar da arama motorları üzerinden yoğun araştırmalar yapıyor. Tam bu noktada, 'Transfer sezonu ne zaman bitecek?' sorusunun cevabı en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından transfer döneminin bitiş tarihi hakkında bilgi edinebilir, merak ettiğiniz detayları hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte transfer döneminin sona erme tarihi
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