Beşiktaş'ın yeni golcüsü: Steve Mounie

Sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın yanına forvet bakan Beşiktaş yönetimi, aradığı ismi İngiltere'de buldu... Bir süredir görüşme yapılan Everton'dan Cenk Tosun ve Niasse'de sonuca ulaşamayan siyah-beyazlılar, Huddersfield forması giyen Steve Mounie için çalışma başlattı. Transfer görüşmeleri için İngiltere'ye giden Başkan Fikret Orman, 24 yaşındaki Beninli forvetin kiralanması için kulübüyle masaya oturdu. Huddersfield, oyuncu için önce 8 milyon Euro'luk bonservis talep etti. Ancak siyahbeyazlılar bu transfer için kiralamanın yanı sıra 6 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifini sundu.

Yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenilirken, başkanın bu transferi bir an önce bitirip hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi istediği kaydedildi.

CENK KABUL ETMEDI

Everton'da ilk iki lig maçında da yedek kulübesinden çıkamayan Cenk'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği belirtildi.

SOLA N'KOUDOU GELİYOR

BEŞIKTAŞ'TA, uzun süredir peşinden koştuğu Konoplyanka için Schalke ile anlaşsa da Ukraynalı futbolcunun değişen talepleri yönetimin transferden vazgeçmesine neden oldu. İngiltere'de görüşmeler yapan Başkan Fikret Orman, Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou ve kulübü Tottenham ile kiralalık olarak anlaştı. İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki oyuncu teklifi kabul etti. N'koudou geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak gittiği Monaco'da sadece 3 maçta görev alabilmişti. En iyi sezonunu Marsilya'da geçiren N'Koudou, 2015-16 döneminde çıktığı 41 maçta 10 gol, 5 asist kaydetti.

QUARESMA GÖZDEN DÜŞTÜ

SIVASSPOR maçında alınan 3-0'lık mağlubiyet Beşiktaş'ta taşları yerinden oynatırken, takımın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma'nın performansı da eleştiri konusu oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın daha önce Portekizli yıldızla ilgili, "Biz şans vermeye devam edeceğiz. Gerisi onun ayaklarıyla yapacağı işlerde" ifadeleri karşılık bulmadı. Siyah-beyazlılar bu nedenle Q7'ye gelebilecek tüm tekliflere kapıyı açtı.