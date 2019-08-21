Son dakika transfer haberleri! Daniel Sturridge resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz, Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

- 2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- 2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ayrıca, Serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur."

İKİ KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI



Kariyerinde ilk defa İngiltere dışında forma giyecek olan Daniel Sturridge, ülkesinde önemli başarılara imza attı. Biri Chelsea diğeri de geçtiğimiz yıl Liverpool ile olmak üzere iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Sturridge, 2010 yılında da Chelsea ile İngiltere Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. 29 yaşındaki oyuncunun Chelsea formasıyla ayrıca 2 FA Cup şampiyonluğu da bulunuyor.



YARDIM KURULUŞLARINA DESTEKTE BULUNUYOR



Daniel Sturridge, sosyal hayatında ise yardım kuruluşlarına önemli desteklerde bulunuyor. 2012 yılında Chelsea'da oynarken dezavantajlı çocukların futbol hayatına katılmalarını sağlamak amacıyla Hyundai adına Street Lig'e 50 bin Euro bağışlayan Sturridge, bir sonraki yıl yine aynı tutarda bir bağışta bulundu. 2013 yılının sonlarına doğru ise Jamaika'da gençlerin sosyal hayata ve spora katılım sağlamaları için Portmore kentinde bir yardım kuruluşu açtı.



FUTBOLCU BİR AİLEDEN GELİYOR



Daniel Sturridge'in ailesinde profesyonel olarak futbol oynamış olan bir çok kişi mevcut. Babası Michael Sturridge, İngiltere ligi takımlarından Wrexham'da forma giydi. Amcaları Dean ve Simon Sturridge ise babasına göre çok daha başarılı bir futbol geçmişine sahip. Kariyerinde Derby, Birmingham, Sheffield United gibi önemli kulüplerin formasını giyen Dean Sturridge, Premier Lig'de çıktığı 154 maçta 38 gol attı. Simon Sturridge ise Birmingham City, Stoke City gibi ekiplerin formasını giydi.



DANİEL STURRİDGE

Yaş: 29

Uyruk: İngiltere

Oynadığı kulüpler: Manchester City, Chelsea, Bolton, Liverpool, West Bromwich Albion

Milli Takım kariyeri: 26 maç - 8 gol

Kulüp Kariyeri: 312 maç - 111 gol - 42 asist