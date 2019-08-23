İşte Radamel Falcao gerçekleri

1. Falcao ile Galatasaray'ın kendi aralarında 3 yıl anlaşması Monaco'yu üzdü

2. Basına düşen Abdurrahim Albayrak-Falcao fotoğrafı, Fransızları deliye çevirdi

3. Falcao'nun Metz maçında "Sakatım" demesi yönetimi ve hocayı sinirlendirdi

4. Slimani transferi taraftarları çileden çıkardı: 'Bu adam Türkiye'de top mu oynadı!'

5. Bonservis pazarlığı dün de devam etti ama yine bir anlaşma sağlanamadı

Sonuç: Falcao, G.Saray forması giyecek... İstanbul'a gelecek ancak Fransızlar, Aslan'a kök söktürüyor.

Galatasaray taraftarı Radamel Falcao'ya kavuşmak için gün sayarken, dün Fransa'da yapılan görüşmelerden yine sonuç çıkmadı. SABAH Spor konuyla ilgili gelişmeleri en başından bu yana tüm detaylarıyla duyurmayı sürdürüyor. Ben Yedder, Onyekuru ve Slimani'yi kadrosuna katan Monaco, Falcao'yu sarı-kırmızılı kulübe geç vermek için her yolu deniyor. Falcao ile yolların hâlâ ayrılmaması ise Galatasaray taraftarında umutsuzluk ve endişeye neden olmaya başladı. Öyle ki dün sosyal medyadan yönetime karşı ağır ifadeler kullanıldı. Şunun altını çizmekte fayda var: "Falcao, Konyaspor maçına kadar İstanbul'da olacak."

FOTOĞRAFI OĞLUNA YOLLADI ANCAK ORADAN İNTERNETE SIZDI

Galatasaray ile menajer Ahmet Bulut dün Monaco ile bir kez daha masaya oturdu. FFP yüzünden bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve ön protokol imzalattığı Falcao'yu Monaco'dan bedavaya getirmeyi planlıyordu. Ancak üç hafta önce Fransa'ya çıkarma yapan 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı golcü ile çektirdiği fotoğraf bu planların bozulmasında birinci neden oldu. Albayrak'ın oğlu Yasin'e gönderdiği Falcao fotoğrafı önce WhatsApp grubunda paylaşıldı sonra sosyal medyaya düştü ve ortalık yıkıldı. Kulüpler arası anlaşma yapılmadan bu fotoğrafın paylaşılmasından rahatsız olan Monaco cephesi, Galatasaray'a kök söktürmeye başladı.

SLİMANI TÜRKİYE'DE TOP MU OYNADI, BU ADAMI NİYE ALDIK!

Bir diğer neden ise Falcao'nun Metz maçında "Sakatım" diyerek forma giymemesi. Monaco, transfer sürecinde oyuncunun en çok bu tavrından rahatsız oldu ve "Sen oynamazsan ben de seni kolay kolay göndermem" mesajını vermek istedi. Seri ve Nzonzi'yi getiren menajer Özgün Koyutürk ile bir diğer menajer Ahmet Bulut'la süreci yöneten sarı-kırmızılı kulüp, Falcao transferini bonservissiz bitirmek için yoğun uğraş veriyor. Dün gelmeyen oyuncu bugün de İstanbul'da olmayacak. Görüşmeler devam edecek. Monaco, Galatasaray'dan bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro nakit para istiyor. Ayrıca Fransız takımının F.Bahçe taraftarına saç-baş yolduran Slimani'yi alması kendi taraftarını kızdırdı. Monaco ortamı soğutmak için işi yokuşa sürmeye devam ediyor.