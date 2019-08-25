CANLI | Galatasaray- Konyaspor

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray 2. hafta karşılaşmaları kapsamında Konyaspor ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Keyifli geçecek karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak. Siz değerli okurlarımız karşılaşmayı dakika dakika canlı olarak haberimizden takip edebileceksiniz. İşte maçın detayları...

GALATASARAY 0 - 0 KONYASPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

SAAT: 21:45

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER

GALATASARAY XI: Muslera, Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Emre Mor, Feghouli, Diagne.



KONYASPOR XI: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Daci, Bajic.

MAÇA İLİŞKİN NOTLAR

97 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞACAK

Galatasaray, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapmıştı.

Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

TERİM'İN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini alacak.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmişti.

Tecrübeli teknik adam, cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında, ikincisini TFF Süper Kupa maçında, üçüncüsünü de bu sezonun ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında çekti.

Sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın cezası ise sürüyor.

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 36 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 36 müsabakanın 31'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞKLİK

Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Konyaspor ile mücadele edecek olan Galatasaray'da 11 belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, ilk haftada deplasmandaki Denizlispor maçına göre 4 değişlik yaptı. Terim, kırmızı kart cezalısı Marcao'nun yerine savunmada Ryan Donk'u görevlendirirdi. Deneyimli teknik adam, belindeki rahatsızlığından dolayı kadroda olmayan Younes Belhanda, Selçuk İnan ve Jimmy Durmaz'ın yerlerine de Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi ve Emre Mor'a şans verdi.