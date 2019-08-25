Dİrar’la bağlan hayata

F.BAHÇE AZ AMA ÖZ ATTI

Lıgın ilk haftasında Gazişehir'i evinde 5-0 ile geçen ve 18 şutta 9 isabet bulan Fenerbahçe, Başakşehir karşısında aynı istatistiğe ulaşamasa da kazanmayı bildi. İlk isabetli şutunu 63. dakikada çeken ve ikinci isabetli şutta ise golü bulan Fenerbahçe'nin kaleyi bulan 3. şutu ise 90+3'te Dirar'ın kafasıydı ve bu da golle sonuçlandı. İlk yarıda iki vuruşu direkte kalan sarı-lacivertliler maçı ise 13 şutla tamamladı.



LİGDE SON SÖZÜ BİZ SÖYLEYECEĞİZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Kazandık ama oyunu beğenmedim. Biz sevinmeyi de üzülmeyi de birlikte yaşıyoruz. Önemli olan bu. Takımımız, yönetimimiz ve taraftarımız birlikte yürüyoruz" dedi. Yanal şöyle devam etti: Bütün takımlar zorlanacak. Biz de oyun içerisinde rotasyonda zorlanıyoruz. Oyunu beğenmedim, bu oynanan oyundan sorumlu benim. Bu ligde son sözü biz söyleyeceğiz. Tolga diğer oyunculardan biriydi. O da mücadelesini yaptı. Biz her ne olursa olsun birlikte güçlü olan bir takımız. Herhangi bir mazeretimiz olamaz."



TAKIM İÇİN OYNUYORUM

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasıyla mecburen sol bek oynayan Dirar, Gazişehir maçından sonra dün gece de gol atarken, galibiyetin de anahtarı oldu. Faslı futbolcu maçın ardından da, "Galibiyet golünü attığım için sevinçliyim. Zor bir maç oldu. Enerjimizi sahaya yansıttık. Takım oyuncusu olmaya çalışıyorum. Hocam bana güveniyor. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım %100'ümü sahaya vermek istiyorum" şeklinde konuştu.



TEK SARI KART KENARA

DÜN gece 90 dakika sonunda hiçbir futbolcu kart görmezken, hakem Halil Umut Meler sarı kartını sadece Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a göstermek için cebinden çıkardı.



50 DAKİKADA 1 GOL, 1 ASİST

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu ligde forma giydiği ikinci maçta da skora etki yapmayı başardı. Gazişehir maçında golle tanışan Ferdi dün gece de 90 +3'te Dirar'a kestiği hava topu ile takımının üç puanı almasında büyük pay sahibi oldu. 19 yaşındaki futbolcu forma giydiği toplam 50 dakikada bunu başardı.



MAÇIN RÖNTGENİ

¦ Fenerbahçe sezonun henüz başında sezon için önemli fikirler verecek bir test maçındaydı. Teknik heyetin planları tutsa da, defanstaki dörtlüden üç tanesinin gerçek savunmacı olmayışı sarı-lacivertlilerin skorda geri düşmesine sebep oldu.

¦ Maçın hemen başında Vedat'ın dokunuşu sonrası direkte patlayan top, kader anıydı. Fenerbahçe öne geçecekken, birkaç dakika sonra Dirar-Jailson-Altay üçlüsünün ortak hatasıyla yenik duruma düştü. Bu maçın gidişatını tamamen değiştirdi.

¦ BAŞAKŞEHIR ikinci yarının büyük bölümünde önde baskıyı bırakarak beklemeye başladı. Bu esnada Visca ile farkı ikiye çıkaracak fırsatı da yakaladı. Ancak Altay mükemmel bir kurtarışla bunu önledi. Bu kez birkaç dakika sonra Muriqi ile Fenerbahçe skoru eşitledi.

¦ ARDINDAN son saniyede Ferdi'nin mükemmel asisti ve sol bek Dirar'ın ikinci maçta ikinci golü, galibiyeti getirdi.

Yanal, özellikle savunmadaki yoklukta iyi işler çıkarıyor.

Ozan ve Tolga hamleleri yerindeydi.

Ancak Rodrigues'e fazla tahammül ediyor gibi.

¦ SKORDAN bağımsız Fenerbahçe'nin geçen seneden farklı bir duruşu olduğunu belirtelim.

Takımı, gerçek bir savunma hattıyla izledikten sonra daha net ifadeler kullanılabilir. Şimdi iki maçta 6 puan yapıldı. Takviyeler için ise transferin son haftasında top artık yönetimde.