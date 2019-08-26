Pizza değil etli ekmek

BUGÜN NELER OLDU

Aslan, 2015-16'dan bu yana ilk kez sezonun ilk 2 haftasında galibiyete hasret kaldı75'te kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü. Haftaya Kayseri'de yok. Denizli'de Marcao dün de Seri kızarınca Aslan sezona 2'de 2 kırmızı ile başladı.puan kaybını kırmızı karta bağladı: "Önemli olan 11 kişi bitirebilmemiz. İki haftadır bunu beceremiyoruz. Bu da rakibi cesaretlendiriyor."Süper Lig kariyerinde Konya'ya 4. golünü attı ancak sevinemedi. Hollandalı oyuncuya asisti ilk kez forma giyen Nzonzi yaptı.ilk kez 11'de şans buldu ama değerlendiremedi. İlk 45 dakikada 8 ikili mücadeleden 6'sını kaybedince 46'da yerini Adem'e bıraktı.FATİHTerim 10 kişi kaldıktan sonra Diagne'yi oyundan alırken, yedek kulübesi arkasında oturan taraftarlardan Senegalli golcüye yönelik ıslık sesi yükseldi. Bunu duyan Abdurrahim Albayrak sinirle yerinden fırladı ve Diagne'yi protesto eden taraftarlara kızdı. Tribünde Diagne yüzünden bir süre gerginlik yaşandı. Fatih Terim de bitiş düdüğü ile birlikte tribünlere tepki gösterdi.Konyaspor korner kullanırken, Diagne topu uzaklaştırmaya çalıştı. Rakip takım oyuncuları topun Galatasaraylı oyuncunun eline çarptığını belirtip penaltı bekledi. Hakem Mete Kalkavan 'devam' kararı verirken, VAR'dan da bir uyarı gelmedi.Mete Kalkavan, Seri'nin topu kaybettikten sonra rakibine sert bir müdahalede bulunması tam önünde olmasına rağmen direkt kırmızı kartı gösteremedi. Kalkavan VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyip kartını gösterebildi.3 maç cezası biten ve kulübeye dönenmaç sonu şunları söyledi:atıldığı dakikaya kadar muhteşem bir oyun vardı. İlk yarı oyunun kontrolü bizdeydi. 10 kişi kalmak handikap.haklı, oyuncularım haksız. Buradaki hakemin VAR'a bakması, kırmızı kart vermesi doğru. Biz kendimize bakacağız.hep Falcao ama ben başka şeyler söylemek istiyorum. Başkanımın, yönetimin, bu işle ilgili arkadaşların gerekeni yaptığını görüyorum.O kadar kolay değil, canımızı acıtıyorlar. Galatasaray'ın geleceği çok önemli. Ben böyle diyince,diyecekler. Falcao'yu herkes ister. Ancak Galatasaray'ın ekonomisini de düşünelim.saha ve stoper ihtiyacımız da var bizim.Keşke olsa...