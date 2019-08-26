Pizza değil etli ekmek

Aslan, 2015-16'dan bu yana ilk kez sezonun ilk 2 haftasında galibiyete hasret kaldı
SERİ
75'te kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü. Haftaya Kayseri'de yok. Denizli'de Marcao dün de Seri kızarınca Aslan sezona 2'de 2 kırmızı ile başladı.
DONK
puan kaybını kırmızı karta bağladı: "Önemli olan 11 kişi bitirebilmemiz. İki haftadır bunu beceremiyoruz. Bu da rakibi cesaretlendiriyor."
BABEL
Süper Lig kariyerinde Konya'ya 4. golünü attı ancak sevinemedi. Hollandalı oyuncuya asisti ilk kez forma giyen Nzonzi yaptı.
EMRE MOR
ilk kez 11'de şans buldu ama değerlendiremedi. İlk 45 dakikada 8 ikili mücadeleden 6'sını kaybedince 46'da yerini Adem'e bıraktı.
DIAGNE'YE ISLIK ÇILDIRTTI
FATİH
Terim 10 kişi kaldıktan sonra Diagne'yi oyundan alırken, yedek kulübesi arkasında oturan taraftarlardan Senegalli golcüye yönelik ıslık sesi yükseldi. Bunu duyan Abdurrahim Albayrak sinirle yerinden fırladı ve Diagne'yi protesto eden taraftarlara kızdı. Tribünde Diagne yüzünden bir süre gerginlik yaşandı. Fatih Terim de bitiş düdüğü ile birlikte tribünlere tepki gösterdi.
HAKEMLER YİNE DÖKÜLDÜ
DK.3 PENALTI TARTIŞMASI
Konyaspor korner kullanırken, Diagne topu uzaklaştırmaya çalıştı. Rakip takım oyuncuları topun Galatasaraylı oyuncunun eline çarptığını belirtip penaltı bekledi. Hakem Mete Kalkavan 'devam' kararı verirken, VAR'dan da bir uyarı gelmedi.
DK.75 'VAR'LA KIRMIZI
Mete Kalkavan, Seri'nin topu kaybettikten sonra rakibine sert bir müdahalede bulunması tam önünde olmasına rağmen direkt kırmızı kartı gösteremedi. Kalkavan VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyip kartını gösterebildi.
FALCAO'YU HERKES İSTER
3 maç cezası biten ve kulübeye dönen Fatih Terim
maç sonu şunları söyledi:
SERI'NIN
atıldığı dakikaya kadar muhteşem bir oyun vardı. İlk yarı oyunun kontrolü bizdeydi. 10 kişi kalmak handikap. Son 2 sezonun şampiyonu lige böyle başlamamalıydı.
HAKEMLER
haklı, oyuncularım haksız. Buradaki hakemin VAR'a bakması, kırmızı kart vermesi doğru. Biz kendimize bakacağız.
KONU
hep Falcao ama ben başka şeyler söylemek istiyorum. Başkanımın, yönetimin, bu işle ilgili arkadaşların gerekeni yaptığını görüyorum. Ancak bazen olmuyor. Olmama sebebi en başta UEFA!
O kadar kolay değil, canımızı acıtıyorlar. Galatasaray'ın geleceği çok önemli. Ben böyle diyince, 'Acaba hoca, Falcao'yu istemiyor mu?'
diyecekler. Falcao'yu herkes ister. Ancak Galatasaray'ın ekonomisini de düşünelim.
ORTA
saha ve stoper ihtiyacımız da var bizim. Sadece Falcao değil, başka gelişmeler de olabilir.
Keşke olsa...