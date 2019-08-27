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'nde korkusu! "En kötü senaryo..."

kura çekimi öncesi Fransızlar, PSG için en kötü senaryoyu yazdı. Her torbadan PSG'yi en çok zorlayacak takımları belirleyip bir 'ölüm grubu' oluşturan Fransız Onze Mondial dergisi, dördüncü torbadan gelecek en sert rakibin olduğunu yazdı. İşte Fransızların Galatasaray korkusu ve yaptıkları o yorum...

Giriş Tarihi: 27.8.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 09:40
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray korkusu! En kötü senaryo...

Bu sezon da ülkemizi 'nde gruplarda temsil edecek olan 'ın da yer alacağı kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleşecek. (Milliyet)

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray korkusu! "En kötü senaryo..."
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