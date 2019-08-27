Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray korkusu! "En kötü senaryo..."

Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi Fransızlar, PSG için en kötü senaryoyu yazdı. Her torbadan PSG'yi en çok zorlayacak takımları belirleyip bir 'ölüm grubu' oluşturan Fransız Onze Mondial dergisi, dördüncü torbadan gelecek en sert rakibin Galatasaray olduğunu yazdı. İşte Fransızların Galatasaray korkusu ve yaptıkları o yorum...
Giriş Tarihi: 27.8.2019 09:37Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 09:40
Bu sezon da ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda temsil edecek olan Galatasaray'ın da yer alacağı kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleşecek. (Milliyet)