Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Caceres'i transfer ediyor

Galatasaray'da Falcao transferinin yanı sıra takıma bir stoper kazandırmak için de çalışmalar devam ediyor... Sarı kırmızılı yönetim, bonservisi elinde olan Uruguaylı yıldız Jose Martin Caceres Silva ile transfer görüşmelerine başladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.8.2019 16:31Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 16:32
Ahmet Çalık'ın yetersiz olması nedeniyle Luyindama ve Marcao'nun arkasına kaliteli bir stoper arayan Galatasaray'ın listesine 32 yaşındaki Uruguaylı yıldız Jose Martin Caceres Silva girdi...