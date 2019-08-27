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transfer haberleri! Galatasaray 'i transfer ediyor

'da Falcao transferinin yanı sıra takıma bir stoper kazandırmak için de çalışmalar devam ediyor... Sarı kırmızılı yönetim, bonservisi elinde olan Uruguaylı yıldız Jose Martin Silva ile transfer görüşmelerine başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.8.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 16:32
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Caceres'i transfer ediyor

Ahmet Çalık'ın yetersiz olması nedeniyle Luyindama ve Marcao'nun arkasına kaliteli bir stoper arayan Galatasaray'ın listesine 32 yaşındaki Uruguaylı yıldız Jose Martin Caceres Silva girdi...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Caceres'i transfer ediyor
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