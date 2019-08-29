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, play-off turu rövanş maçında 'yı konuk ediyor. Bordo mavililerin ilk 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 29.8.2019 19:21 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 19:21
CANLI | Trabzonspor - AEK

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, AEK'yı konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR - AEK

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban

AEK: Barkas, Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulos, Simoes, Mantalos, Livaja, Oliveira

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CANLI | Trabzonspor - AEK
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