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Falcao, 'da

, transferi için haftalardır büyük çaba harcadığı Kolombiyalı golcüde mutlu sona ulaştı. Uzun süren pazarlıklar sonucu Fransızlar'ın inadı kırıldı. Kura çekimi için bugün 'ya gidecek olan Başkan Cengiz ve kurmayları dünyaca ünlü yıldızı sarı-kırmızılı renklere bağlayacak.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019
Falcao, Galatasaray'da

Ve Galatasaray, günlerdir yolunu gözlediği Radamel Falcao'ya kavuşuyor. Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşan sarı-kırmızılı takım, bonservis bedeli isteyen Monaco'nun inadını bir türlü kıramıyordu. Son yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlandı ve Falcao'nun Florya yolu açıldı. 33 yaşındaki ünlü yıldız için Fransa basını L'Equipe de dün gece geçtiği son dakika haberiyle müjdeyi verdi. L'Equipe, "Monaco yönetimi, son saatlerde Radamel Falcao hakkında fikir değiştirdi. Falcao'nun Galatasaray'a transferi artık çok yakın" ifadelerini kullandı.

FRANSA'YA ÇIKARMA YAPIYORLAR

Haberde, Falcao'nun takımdan ayrılmasını istemeyen Monaco yönetiminin oyuncunun da bastırması nedeniyle artık pes ettiği vurgulandı. Bugün kura çekimi için Monaco'ya gidecek olan Başkan Mustafa Cengiz ile kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın aynı zamanda Fransız kulübü ile masaya oturacağı ve transferi resmiyete dökeceği öğrenildi. Cimbom, Falcao ile seneliği 5 milyon Euro artı bonuslar karşılığında 2+1 yıllık anlaşma yapmıştı.

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Falcao, Galatasaray'da
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