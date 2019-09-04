Bursaspor'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi

Başkan Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı, taraftara da açık gerçekleşen törenle Selçuk Şahin, Özer Hurmacı, Burak Altıparmak, Igor da Silva, Yevgen Seleznov kendilerini yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Ayrıca 2024 yılına kadar sözleşmeleri uzatılan genç oyuncular Ramazan Keskin, Burak Kapacak, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan ve Çağatay Yılmaz da imzalarını taraftarın huzurunda attı. İmza töreni sonrası yoğun izdiham yaşanırken, Yevgen Seleznov da taraftara üçlü çektirdi.

BAŞKAN MESTAN: OYUNCULARIMIZ HEM YETENEKLİ, HEM KARAKTERLİ

Başkan Mesut Mestan ve 5 oyuncu daha sonra amfide açıklamalarda bulundu. Başkan Mestan, "Tahta derken, transfer yasağı derken çok şükür hepsini hallettik. Son neticeye geldiğimizde de değerli, yetenekli, kaliteli oyuncuları kulübümüze kattık. Bundan ötürü biz mutluyuz, inşallah 2009/2010 sezonundaki şampiyonlukta yaşanan mutlulukları yeniden yaşarız ve ait olduğumuz Süper Lig'e geri döneriz. Oyuncularımız hem yetenekli hem karakterli. Bursaspor'un seve seve formasını giyeceklerini söylediler, Bundan sonraki süreç zorlu olacak, her gün engeli aşıyoruz ama önemli olan sezonun sonunda mutluk olmak, inşallah onu da başarırız" dedi.

SELÇUK ŞAHİN: HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEYECEĞİZ, LAYIK OLDUĞUMUZ YER SÜPER LİG

Büyük bir camianın formasını terleteceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Selçuk Şahin, "Tecrübeli bir yaşa sahip olsam da bu camiada forma şansı bulmak, mücadele edecek olmak kendi adıma heyecan verici. Bursaspor'un bulunduğu durum çok güzel bir fotoğraf vermese de başkanımız, yöneticilerimiz Bursaspor'u layık olduğu yere getirme adına önemli adımlar attı. Umarım biz de verilen sorumluluğu üzerine koyarak sahada gerekli mücadeleyi gösterip Bursaspor'u Süper Lig'e taşırız. Ben ve arkadaşlarım sonuna kadar mücadele edeceğiz. Zorluklarla karşılaşacağız ama hazırlıklıyız. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz, bu kadar büyük bir camianın layık olduğu yer Süper Lig'dir" ifadelerini kullandı.

ÖZER HURMACI: BU ŞEHİRDE FUTBOL OYNAMAK BENİ MOTİVE EDİYOR

Yeni transferlerden Özer Hurmacı ise, profesyonel futbol yaşantısının 16'ncı yılında Bursaspor forması giymenin nasip olduğunu belirterek, "Daha önceki dönemlerde de birçok kez niyetlenmiştik, şimdiye nasip oldu. Daha önceki yıllarda da verdiğim röportajlardan hatırlıyorsanız bu şehirde futbol oynamak beni motive ediyor demiştim. Bu kez Bursaspor formasıyla en kısa zamanda hak ettiğimiz yere, Süper Lig'e dönüp, sonrasında da Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Bursaspor'un futbolcusu olmak istiyorum. Bu hedef doğrultusunda takımımla, başkanımız ve yönetimimizle, şehirle birlikte Bursa'ya o heyecanı yaşatmak istiyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum" diye konuştu.

YERGEN SELEZNOV: HEDEF SÜPER LİG

Yabancı transferlerden Yergen Seleznov da "Umarım seneye Süper Lig'de oluruz çünkü bu camianın, taraftarın 1'inci Lig'de olması imkansız" derken, Igor da Silva da "Türkiye'ye geldiğimden beri Bursaspor hakkında birçok şey duydum, benim için kariyerimde yeni bir durum ve burada olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu. Burak Altıparmak da "Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Bursaspor büyük bir camia, nereye geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi Süper Lig'e çıkmak için yapacağız" dedi.

Açıklamaların ardından Başkan Mesut Mestan ve yeni transferler basın mensuplarına poz verdi.