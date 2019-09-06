Mustafa Cengiz: Yüreğimizi yaraladılar

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e verilen ceza sonrası kulüp televizyonuna çıktı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu: "PFDK cezasının saat 19:05'te açıklaması beni buraya getirdi. TFF herhangi bir kulübün takımı değildir. Burada kötü niyet olmadığını açıklamanız gerekiyor. Bunun, tesadüfle geçiştirilmesi pek mümkün görülmüyor. 19:05 yüreğimizi yaraladı. Bunun soruşturulmasını diliyorum. Sevgili hocamızadedi.""Kulüpler Birliği Başkanı olduktan sonra çıkıp Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğu lekelidir dediğiniz anda, TFF'ye en ağır hakareti yapmış olursunuz. SevgiliBir taç yanlışından yediğin golü şampiyonluk lekelemeye kadar götürme, yapma.""Galatasaray lehine hata yapan hakemlerin görevine son verdiriyorsunuz. Bu anlaşılır bir şey değil.aleyhine hata yapanları onurlandırırım! Bu olmadı.""Silahla hakemi vururum diyenlere 11 gün ceza verdiniz. Ona daha fazla verin demiyorum.Galatasaraytaraftarları sosyal medyadan Terim'e verilen 4 maçlık ceza için Türkiye Futbol Federasyonu ile başkan Nihat Özdemir'i eleştiri yağmuruna tuttu. Sarı-kırmızılılar Twitter'da "#nihatozdemiristifa" etiketini açarken, kararın açıklanma saatinin 19.05 olması iyice çileden çıkardı. Fatih Terim'in kızı Merve Terim, "Cezanın 19.05'de açıklanması da tesadüf değil sanırım. Organize kötülüğün profesyonelleşmiş hali dediği tam da bu!" görüşünü belirtti.