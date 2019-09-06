Transferin son saatlerinde Fenerbahçe'nin kapısından dönen yıldız...
Fenerbahçe'de son dakika... Transferin son saatlerinde Fenerbahçe ile Başakşehir arasında sıkı pazarlıklar yaşandı, herkes üzerinde konuşulan ismin sol bek Clichy olduğunu düşünüyordu. Ancak durum farklıydı, istenen yıldız Visca’ydı. Boşnak futbolcu bir kez daha gitme isteğini tekrarladı, fakat pazarlıklar yetişmedi, iş devre arasına kaldı.
Giriş Tarihi: 6.9.2019 11:29Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 11:32
Transferin son günü, hatta son saatleriydi... Yepyeni bir kadro kuran Fenerbahçe'nin gündemi hala meşguldü ve bir son dakika atağı için Başakşehir ile temasların sürdüğü haberleri vardı.