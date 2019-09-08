Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 28 Eylül’de

BUGÜN NELER OLDU

TürkiyeFutbol Federasyonu, Süper Lig'in ilk yarı fikstürünü açıkladı. 6. hafta oynanacakbaşlayacak. Yine aynı hafta Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 29 Eylül Pazar 19.00'da. 9. hafta Beşiktaş ile G.Saray 27 Ekim Pazar saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. 13. haftada 1 Aralık Pazar 19.00'da Trabzonspor-G.Saray, 16. hafta 22 Aralık Pazar 19.00'da ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri oynanacak. İşte 4. haftanın maç programı:20:00 Galatasaray-Kasımpaşa17:00 Başakşehir-Sivasspor20:00 Antalyaspor-İ.M. Kayserispor20:00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş17:00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor17:00 Çaykur Rizespor-Göztepe20:00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor20:00 Trabzonspor-Gençlerbirliği20:00 Alanyaspor-Fenerbahçe