Hami Mandıralı: Yusuf Yazıcı gitmek zorundaydı

TRABZONSPOR'UN ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKMASIYLA İLGİLİ ENDİŞELERİM VAR

Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, "Trabzonspor camiası tabii çocuklarını sever, onda sıkıntı yok ama sahip çıkma konusunda benim endişelerim var. Biz Mustafa Akçay hocamla Trabzonspor'da göreve başladığımızda o ligin bitimine 14 maç kala görevi bıraktı, ben devam ettim. Bu övünülecek bir şey mi, adını insanlar koysun. Ben 30 bin Türk Lirası maaş alırken takım 4'üncü oldu. İsim yapmış oyuncuların 3-4 tanesini de kadro dışı bırakmıştım ki onlar takımın en önemli oyuncularıydı. Biz genç kardeşlerimizle yolumuza devam ettik ve ligi 4'üncü sırada bitirdik ve UEFA Kupası'na katıldık" dedi.

Hami Mandıralı, sporlig internet sitesine önemli açıklamalarda bulundu. Mandıralı'nın açıklamalarında öne çıkan sözleri şöyle;

TRABZNOSPOR'UN KADROSU ÇOK ÖNEMLİ

Çok önemli bir kadrosu var Trabzonspor'un. Alternatifsiz bir kadro. Ünal hocanın bundan sonra bu kadronun en iyisini sahaya sürmesi lazım. Çünkü öyle bir kadro kurmuşsun ki her mevkinin alternatifi var."

"YUSUF'U SÜPER LİG'DE İLK OYNATAN BENİM"

"Yusuf'u Süper Lig'de ilk oynatan benim. Çaykur Rizespor maçında 2 gol atmıştı. Öyle başladı Trabzonspor'da futbol hayatı. Hep kadroların içerisinde oldu. Sadi Tekelioğlu zamanında da vardı. Belki kupa maçlarında oynatıyorlardı ama lig maçlarında ilk oynatan hoca benim. Lige 2 golle başlamıştı."

"YUSUF YENİ BİR SAYFA AÇTI; ONU DÜŞÜNMESİNLER, DUA ETSİNLER"

"Yusuf yetenekli oyuncu. Kulübe ve kendisine çok iyi paralar teklif edilmiş. Ben Yusuf'un kaybolduğunu düşünmüyorum. Yusuf'u artık Trabzon şehri de takım da düşünmemeli. O kendisine yeni bir sayfa açtı, orada inşallah başarılı olur. Eğer Yusuf'u seviyorlarsa dua etsinler. Yusuf çok güzel para kazandırmıştır Türkiye'ye. Mazisi 1.5- 2 yıl yani Trabzonspor'da yani bu çok önemli bir şey. Bu kadar para veriliyorsa göndereceksin."