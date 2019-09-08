Yeşil sahalardan bir yıldız daha kaydı: Samuel Eto’o

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Kariyerinin son yıllarında ülkemizde de Antalyaspor ve Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu Samuel Eto'o başarılarla dolu aktif futbol hayatını noktaladı. Son olarak Qatar Sports Club forması giyenReal Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen Eto'o kariyeri boyunca 718 maçta 359 gol ve 116 asiste imza attı. Samuel Eto'o, aralarında Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası da olmak üzere toplam 25 kupa kazandı.