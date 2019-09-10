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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda heyecan maçıyla başlayacak... Peki - maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.9.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 11:41
Kars 36 Spor - Pazarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmaları bugün oynanacak Kars 36 Spor - Pazarspor maçıyla başlayacak. Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Kars 36 Spor, 3. Lig 3. Grup takımı Pazarspor'u konuk edecek.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven Stadı'nda bugün saat 13.00'te başlayacak maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mustafa Tosun ve Yusuf Susuz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mahir Emre Herdem.

Kars 36 Spor - Pazarspor maçını A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşma Sabah.com.tr'den de canlı yayınlanacak.

KARS 36 SPOR - PAZARSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

2. TURA NASIL GELDİLER?

Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası ilk tur maçında Hoçvanspor'u 1-0 mağlup etmişti. Rize temsilcisi Pazarspor ise kupaya 2. turdan katılıyor.


MAÇ PROGRAMI

Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı şöyle:

13.00 Kars 36 Spor-Pazarspor (Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)

15.00 Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor (19 Eylül)

15.00 Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor (Kemer İlçe)

15.30 1877 Alemdağspor-Çatalcaspor (Şile İlçe)

18.30 Kocaelispor-Gölcükspor (Kocaeli)

19.00 İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Mersin)

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