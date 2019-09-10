Kars 36 Spor - Pazarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmaları bugün oynanacak Kars 36 Spor - Pazarspor maçıyla başlayacak. Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Kars 36 Spor, 3. Lig 3. Grup takımı Pazarspor'u konuk edecek.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven Stadı'nda bugün saat 13.00'te başlayacak maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mustafa Tosun ve Yusuf Susuz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mahir Emre Herdem.

Kars 36 Spor - Pazarspor maçını A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşma Sabah.com.tr'den de canlı yayınlanacak.

2. TURA NASIL GELDİLER?

Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası ilk tur maçında Hoçvanspor'u 1-0 mağlup etmişti. Rize temsilcisi Pazarspor ise kupaya 2. turdan katılıyor.



MAÇ PROGRAMI

Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı şöyle:

13.00 Kars 36 Spor-Pazarspor (Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)

15.00 Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor (19 Eylül)

15.00 Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor (Kemer İlçe)

15.30 1877 Alemdağspor-Çatalcaspor (Şile İlçe)

18.30 Kocaelispor-Gölcükspor (Kocaeli)

19.00 İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Mersin)