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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 'u konuk edecek... Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.9.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 12:01
Yeni Orduspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur heyecanı bugün başlıyor. 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Yeni Orduspor, 3. Lig 2. Grup takımı Fatsa Belediyespor'u konuk edecek.

Ordu 19 Eylük Stadı'nda bugün saat 15.00'te başlayacak maçı hakem Şahin Berker yönetecek. Berker'in yardımcılıklarını Volkan Kaan Topal ve Giray Kara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Teksen Eker.

Yeni Orduspor - Fatsa Belediyespor maçını A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşma Sabah.com.tr'den de canlı yayınlanacak.

YENİ ORDUSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!


Ziraat Türkiye Kupası ilk turunda maç yapmayan iki takım da turnuvaya ikinci turdan katılıyor.

KUPADA GÜNÜN PROGRAMI

Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı şöyle:

13.00 Kars 36 Spor-Pazarspor (Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)

15.00 Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor (19 Eylül)

15.00 Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor (Kemer İlçe)

15.30 1877 Alemdağspor-Çatalcaspor (Şile İlçe)

18.30 Kocaelispor-Gölcükspor (Kocaeli)

19.00 İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Mersin)

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