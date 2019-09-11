Bir kişi fazla!

ECA'NIN

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de artık gözler kadroya yazılmayacak oyuncuya çevrildi…Sarı-lacivertli teknik heyetin elinde şu anda altyapı oyuncuları dışında ve 20 yaş altı olmayan 25 isim var. Yanal, bu oyunculardan birini Ocak ayına kadar dışarıda bırakacak.Peki geride kalan 25 futbolcudan hangisi kadronun dışında kalacak? İşte dört adayın son durumu:Transferin son günlerinde kendisine kulüp bulması istendiği konuşuldu ama takımda kaldı. Mutsuz olduğu ifade edilen 29 yaşındaki oyuncu grip olduğu gerekçesiyle Bursa kadrosuna alınmadı.Hazırlık dönemi ve sonrasında ligde Yanal tarafından hiç tercih edilmedi.26 yaşındaki oyuncu ancak Luiz Gustavo ayağına darbe alınca 45 dakikalık şans bulabildi...Maaşında indirime gidip imaj tazeleyen Alper, performans olarak istenen seviyede değil. Yanal, Başakşehir maçında süre verse de orta sahadaki kalabalık nedeniyle Alper dışarıda kalabilir.Takıma yeni katılan ve tribünlerin beğenisini kazanan Murat, tecrübesizliği nedeniyle liste dışı kalabilecek isimlerden...Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) İcra Kurulu üyeliğine seçildi. Dün İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan seçim sonrasında ECA icra kuruluna Ali Koç da seçildi. Başkanlık koltuğuna yeniden Juventus'un sahibi Andrea Agnelli'nin otururken Ali Koç'un da dahil olduğu yönetim 2023'e kadar görev yapacak.