Belhanda’ya özel maske hazırlanıyor

Kasımpaşa maçında rakibi Veysel Sarı'nın dizi suratına gelen ve kırıklar meydana gelen çenesinden operasyon geçiren Younes Belhanda'nın tahmini iyileşme süresi bir ay olarak görülüyor. İki sezon önce Latovlevici'yi özel maske ile oynatan sağlık heyeti, Belhanda için de maske hazırlatıyor.
Ayrıca bir süre yemek yemesinde sıkıntı yaşayacak Faslı 10 numaranın beslenmesi sürekli kontrol edilecek ve fizik olarak güçten düşmemesi sağlanacak. Belhanda bu hafta oynanacak Club Brugge ve Yeni Malatya deplasmanlarında kesin yok, Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali de çok düşük.
LATO ÖRNEĞİ
Eylül 2017'de G.Saray'a transfer olmadan önce Karabükspor'un yaz kampında elmacık kemiği kırılan Latovlevici, sarı-kırmızılı forma ile oynadığı maçlarda maske takmıştı.
10'U ARAYACAK!
Galatasaray, Faslı 10 numarası Younes Belhanda'nın oynamadığı 15 maçta 5 yenilgi, 4 beraberlik alırken 23 puan kaybetti.
ÜÇÜ BİR ARADA!
Galatasaray'da
Belhanda'nın yokluğunda Nzonzi-Seri-Lemina üçlüsünün orta sahada birlikte görev yapması planlanıyor. Nzonzi 6 numara, Seri ve Lemina 8 numara oynayacak. Cezası nedeniyle ligde iki haftadır forma giyemeyen Seri'yi teknik heyet Club Brugge deplasmanına hazırlıyor. Kasımpaşa maçında 30 dakika sahada kalan Lemina'nın midesindeki sıkıntı geçti ve Devler Ligi'nde göreve hazır.
JOSE MOURİNHO'DAN FATİH TERİM'E ÖVGÜ
433 futbol sitesinin konuğu olan Portekizli ünlü teknik adam Jose Mourinho, Fatih Terim'e mesaj gönderdi. İtalyanca "Merhaba Jose. Seni sahalarda yakın zamanda tekrar görmek istiyorum" diyen İmparator'a, Mourinho şu cevabı verdi: "Fatih, benim fantastik ilişkim olan menajerlerden biri. İstanbul'daki Galatasaray-Real Madrid maçını hatırlıyorum. Fatih'in taraftarlarla müthiş bir bağı var."