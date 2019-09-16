Belhanda’ya özel maske hazırlanıyor

JOSE

MOURİNHO'DAN

BUGÜN NELER OLDU

Kasımpaşa maçında rakibi Veysel Sarı'nın dizi suratına gelen ve kırıklar meydana gelen çenesinden operasyon geçiren Younes Belhanda'nın tahmini iyileşme süresi bir ay olarak görülüyor.Ayrıca bir süre yemek yemesinde sıkıntı yaşayacak Faslı 10 numaranın beslenmesi sürekli kontrol edilecek ve fizik olarak güçten düşmemesi sağlanacak.Eylül 2017'de G.Saray'a transfer olmadan önce Karabükspor'un yaz kampında elmacık kemiği kırılan Latovlevici, sarı-kırmızılı forma ile oynadığı maçlarda maske takmıştı.Galatasaray, Faslı 10 numarası Younes Belhanda'nın oynamadığı 15 maçta 5 yenilgi, 4 beraberlik alırken 23 puan kaybetti.Galatasaray'daBelhanda'nın yokluğunda Nzonzi-Seri-Lemina üçlüsünün orta sahada birlikte görev yapması planlanıyor. Nzonzi 6 numara, Seri ve Lemina 8 numara oynayacak. Cezası nedeniyle ligde iki haftadır forma giyemeyen Seri'yi teknik heyet Club Brugge deplasmanına hazırlıyor. Kasımpaşa maçında 30 dakika sahada kalan Lemina'nın midesindeki sıkıntı geçti ve Devler Ligi'nde göreve hazır.433 futbol sitesinin konuğu olan Portekizli ünlü teknik adam Jose Mourinho, Fatih Terim'e mesaj gönderdi. İtalyanca "Merhaba Jose. Seni sahalarda yakın zamanda tekrar görmek istiyorum" diyen İmparator'a, Mourinho şu cevabı verdi: "