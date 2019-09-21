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ilk maçına çıktı, evinde galip

Milli futbolcu 'ın 11'de başladığı müsabakada , sahasında 'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2019 23:56 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 00:00
Merih Demiral ilk maçına çıktı, Juventus evinde galip

Merih Demiral ilk maçına çıktı, Juventus evinde galip. Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Allianz Arena'da Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 berabere sona eren müsabakayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Juventus'un gollerini 31. dakikada Aaron Ramsey, 49. dakikada Cristiano Ronaldo (penaltıdan) kaydetti. Verona'nın ise tek golünü 20. dakikada Miguel Veloso attı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ilk kez 11'de yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı. Merih maçın 20. dakikasında penaltı yaptırdı. Samuel Di Carmine'nın kullandığı penaltı vuruşunda top direkten döndü.

Bu sonucun ardından Maurizio Sarri'nin öğrencileri puanını 10'a çıkarırken, Verona ise 4 puanda kaldı.

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Merih Demiral ilk maçına çıktı, Juventus evinde galip
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