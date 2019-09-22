Son dakika: Garry Rodrigues Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde...

Fenerbahçe'ye, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde kötü haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin yıldız kanat oyuncusu Garry Rodrigues karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Garry Rodrigues'in dün oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında ayak bileğinde burkulma oldu. Kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan muayene ve tetkiklerinde ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Rodrigues'in tedavisine başlanıldı"