Loris Karius'un tersten zirveye bir adımı kaldı!

Slovan Bratislava maçında yediği hatalı gol sonrası özür mesajı yayımlamak zorunda kalan Loris Karius, Beşiktaş'ın son 20 yılında en kötü ikinci performansı sergileyen kalecisi oldu. Siyah-beyazlılarda çıktığı maçlarda 1.46 gol yeme ortalaması yakalayan Karius, sadece 1.50 ortalamalı McGregor'u geride bıraktı. Her 61 dakikada bir kalesinde top gören Alman eldiven, bu değeriyle de en kötüler sıralamasında McGregor (60 dakika) ve Murat Şahin'in (60 dakika geride) ardından üçüncü oldu. 26 yaşındaki kaleci, 39 maçın 32'sinde gole engel olamadı. Forma giydiği karşılaşmaların yüzde 17'sinde topu kalesinden uzaklaştırabildi. Karius, gol yemeden bitirdiği maç yüzdesinde (17) de 15.7'lik değere sahip Ramazan Kurşunlu sonrası en kötü performansa sahip.





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