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, - maçındaki çok konuşulacak hakem kararını yorumladı

Futbol yorumcusu , Süper Lig'in 5. haftasında 'ın 'i konuk ettiği karşılaşmayı yorumladı. Usta yorumcu, ilk yarının son anlarında Beşiktaşlı Douglas ile Başakşehirli Fredrik Gulbrandsen arasında yaşanan ve konuk ekibin kırmızı kart beklemesine karşın hakem Suat Arslanboğa'nın Beşiktaş lehine faul kararına hükmettiği tartışmalı pozisyonu da değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 21:14
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Başakşehir maçındaki çok konuşulacak hakem kararını yorumladı

Süper Lig'in 5. haftasında , 'i konuk etti. Müsabakaya damga vuran an ilk yarının son saniyelerinde yaşanan ve Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Douglas ile Başakşehir'den Fredrik Gulbrandsen arasında yaşanan ikili mücadele oldu. Pozisyonda iki oyuncu birden yere düşerken hakem Suat Arslanboğa Beşiktaş lehine faul kararına hükmetti ve bu kararın ardından, Douglas'a kırmızı kart verilmesini bekleyen Başakşehir cephesinden Arslanboğa'ya yoğun bir itiraz yapıldı. Buna karşın Arslanboğa bu kararın hemen ardından ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve söz konusu pozisyonla ilgili olarak VAR incelemesi yapılmadı. Futbol yorumcusu , karşılaşmayı yorumladığı NTV canlı yayınında tartışmalı pozisyonu da değerlendirdi. İşte usta yorumcunun o sözleri...

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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Başakşehir maçındaki çok konuşulacak hakem kararını yorumladı
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