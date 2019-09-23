Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Başakşehir maçındaki çok konuşulacak hakem kararını yorumladı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti. Müsabakaya damga vuran an ilk yarının son saniyelerinde yaşanan ve Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Douglas ile Başakşehir'den Fredrik Gulbrandsen arasında yaşanan ikili mücadele oldu. Pozisyonda iki oyuncu birden yere düşerken hakem Suat Arslanboğa Beşiktaş lehine faul kararına hükmetti ve bu kararın ardından, Douglas'a kırmızı kart verilmesini bekleyen Başakşehir cephesinden Arslanboğa'ya yoğun bir itiraz yapıldı. Buna karşın Arslanboğa bu kararın hemen ardından ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve söz konusu pozisyonla ilgili olarak VAR incelemesi yapılmadı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı yorumladığı NTV canlı yayınında tartışmalı pozisyonu da değerlendirdi. İşte usta yorumcunun o sözleri...