Avrupa’da yeni turnuva: UEFA Konferans Ligi

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak düzenlenecek yeni turnuvanın adını duyurdu: UEFA Avrupa Konferans Ligi. 2021-2022 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek olan turnuvanın amacının, daha fazla ülke takımının Avrupa futbolunda yer almasını sağlamak olduğu belirtildi. Yeni organizasyon, Avrupa Ligi gibi perşembe günleri oynanacak. Formatı ise şu şekilde: "32 takım, 8 grup ve 4'erli takımlara ayrılarak oluşturulacak. Şampiyon takım, bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanacak."

"VAR" artık Avrupa Ligi'nde de olacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de VAR sisteminin getirileceğini duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre, takımlarımızdan Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde, grup aşamalarının bitmesiyle beraber 'Video Yardımcı Hakem' sistemi kullanılmaya başlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde VAR geçen sezon grup aşamalarının ardından kullanılmaya başlanmıştı.