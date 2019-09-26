Gürcan Bilgiç, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi gerek gazetelerde, gerek televizyonlarda yapılan değerlendirmeler de sıklaştı. Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de spor yazarı Gürcan Bilgiç yorumladı. Fotomaç'taki köşesinde maçla ilgili cümleler kaleme alan Bilgiç şunları dile getirdi...
Giriş Tarihi: 26.9.2019 10:29Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 10:34
Yılın ilk derbisi öncesinde sessizlik var. Geçen haftalar "sataşmalarla" geçti. Herkes eteğindekini döktü. Şimdi oyuncular konuşacak. Peki, bir dönüm maçıyla karşı karşıya mıyız?