‘Başkana ulaşamıyoruz’

Trabzon deplasmanında yönetim Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı. Başkan Fikret Orman, Umut Güner, Hüseyin Yücel ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu
dışındaki tüm yöneticiler tribündeydi. Karşılaşma sonrası yönetici Ahmet Ürkmezgil farklı yenilgiyi şu sözlerle yorumladı: "Bu skorla şoka girdik. Başkan Fikret Orman ile konuşmadım. Şu aralar başkanın telefonları kapalı, kendisine ulaşamıyoruz. Onun da ruh hali şu an eminim benim gibidir.
Söyleyebileceğim Abdullah hoca ile görüştüğüm ve kendisinin oldukça üzgün olduğu."
AVCI: YAŞANAN DURUMU QUARESMA İLE AÇIKLAYAMAYIZ
BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor karşısında alınan 4-1'lik yenilgiyi zihinsel yorgunluğa bağladı. Avcı, şunları söyledi: "6 haftada alınan 5 puan benim alışık olduğu bir durum değil. Gol yedikten sonra, kopmalar ve kaygı yaşıyoruz. İstifa etmek, etmemek... Beşiktaş kulübüyle bir oyun kültürü, ligimizde yarışan, Avrupa'da da gelişen bir takım yaratmaya çalışacağız.
Lider Alanya ile puan farkı belli, biz diğerlerinden biraz daha aşağıdayız. Bu durumu düzeltmeye çalışacağız. Yaşanan durumu da Quaresma ile açıklayamayız. Şu an zihinsel yorgunluk var. Başkan bir karar aldı. Biz sahada nasıl beraber hareket ederiz, nasıl daha iyi oluruz ona bakacağız."