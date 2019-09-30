‘Başkana ulaşamıyoruz’

QUARESMA

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon deplasmanında yönetim Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı.dışındaki tüm yöneticiler tribündeydi. Karşılaşma sonrası yönetici Ahmet Ürkmezgil farklı yenilgiyi şu sözlerle yorumladı:Söyleyebileceğim Abdullah hoca ile görüştüğüm ve kendisinin oldukça üzgün olduğu."BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor karşısında alınan 4-1'lik yenilgiyi zihinsel yorgunluğa bağladı. Avcı, şunları söyledi: "6 haftada alınan 5 puan benim alışık olduğu bir durum değil. Gol yedikten sonra, kopmalar ve kaygı yaşıyoruz.Lider Alanya ile puan farkı belli, biz diğerlerinden biraz daha aşağıdayız. Bu durumu düzeltmeye çalışacağız. Yaşanan durumu da Quaresma ile açıklayamayız. Şu an zihinsel yorgunluk var. Başkan bir karar aldı. Biz sahada nasıl beraber hareket ederiz, nasıl daha iyi oluruz ona bakacağız."