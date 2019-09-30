Ter Stegen bile Hazard’ı solladı!

Barcelona'nın Getafe'yi 2-0 yendiği maçta Luis Suarez'in 41. dakikada attığı golde asisti yapan isim kaleci Marc-Andre Ter Stegen idi... Alman file bekçisi, 21. yüzyılda asist yapan ilk Barcelona kalecisi olarak anons edilirken sosyal medyada da gündem oldu.
Real Madrid'in 100 milyon Euro'ya transfer ettiği ancak 4 maçta henüz ne golü, ne de asisti olan Hazard'a gönderme yapan Barcelona taraftarları, "Ter Stegen bile Hazard'ı geçti"
diye dalga geçtiler. Bazı Barcelona taraftarları Kral Kupası finalinde Cillessen'in Coutinho'ya yaptığı asisti hatırlatarak, Ter Stegen'in bu konuda ilk olmadığını vurguladılar.