Ter Stegen bile Hazard’ı solladı!

BUGÜN NELER OLDU

Barcelona'nın Getafe'yi 2-0 yendiği maçta Luis Suarez'in 41. dakikada attığı golde asisti yapan isim kaleci Marc-Andre Ter Stegen idi...Real Madrid'in 100 milyon Euro'ya transfer ettiği ancak 4 maçta henüz ne golü, ne de asisti olan Hazard'a gönderme yapan Barcelona taraftarları,diye dalga geçtiler. Bazı Barcelona taraftarları Kral Kupası finalinde Cillessen'in Coutinho'ya yaptığı asisti hatırlatarak, Ter Stegen'in bu konuda ilk olmadığını vurguladılar.