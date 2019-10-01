Son dakika haberi: Galatasaray PSG maçı hangi kanalda? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta başlıyor? Muhtemel 11’ler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubundaki ikinci maçında dünya devi ile karşı karşıya geliyor. Fatih Terim ve öğrencileri bu önemli mücadeleden zor da olsa galip ayrılmak istiyor. Paris Saint-Germain cephesinden gelen son dakika haberleri ise yüzleri güldürdü. Fransız ekibinin birçok yıldızı bu önemli maçta forma giyemeyecek. Öte yandan ''Galatasaray PSG maçı hangi kanalda'' cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Maçı canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyenler yayın kanalı bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray - PSG maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi A grubunda oynanacak olan dev maç öncesi bu soru tüm futbol severler tarafından merak ediliyor. Maçı canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyenler maçın yayın kanalı bilgilerini araştırıyor.

GS PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint-Germain maçında sahaya süreceği ilk 11'i şekillendirdi.

İşte detaylar;