Penaltı isyanı!

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Fenerbahçe, 31. dakikada sağdan Isla'nın ortaladığı topa Diego'nun ceza sahasında elle temasına penaltı bekledi. Fenerbahçe'nin locasında ve protokolde yer alan yöneticiler, pozisyonu izlerken hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya büyük tepki gösterdi. F.Bahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan, ayrıca yöneticilik de yapanKarşılaşmayı izleyenler arasında TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de vardı.Karşılaşmanın 31. dakikasında yaşanan penaltı tartışmasında sarı-lacivertli oyuncular hakemlere tepki gösterdi. Pozisyon için VAR'dan da beklenen sonuç gelmeyince Emre Belözoğlu dördüncü hakemin yanına gidip isyanını dile getirdi. Sarı kart gören ve 66'da oyundan çıkan 39 yaşındaki emektar kaptanın ayağının bandaja alındığı görüldü.31. dakikada hakemin devam kararı verdiği penaltı pozisyonu, protokoldeki ekrandan da izlendi. Tepkiler bir anda yükseldi. TFF yöneticisi Selim Soydan, eliyle pozisyonu göstererek, kararın yanlışlığına vurgu yaptı.