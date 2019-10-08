Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hıncal Uluç'tan flaş Galatasaray yorumu! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

'tan flaş yorumu! ve ...

SABAH Gazetesi'nin usta yazarı , teknik direktörü 'in Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamalar ile kulüp başkanı 'in bu sözlere verdiği yanıtı yorumladı. Son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olan ve ikilinin aralarının açıldığı yönünde yorumlara sebep olan gelişmelerle ilgili olarak usta yazar, gündem yaratacak tespitlerde bulundu.

Giriş Tarihi: 8.10.2019 23:21 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 23:22
Hıncal Uluç'tan flaş Galatasaray yorumu! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

'ın Süper Lig'in 7. haftasınde deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik diretkör , karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler'in atanmasını değerlendirdikten sonra "Belhanda'nın penaltısını söylüyorlar ama ben konuştuğum zaman ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin üzerine kulüp başkanı , yaptığı açıklamada, "Bunlar olağan şeyler. 4 hafta üst üste değil, biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, Galatasaray bir günde tahttan inmez." demiş ve şöyle devam etmişti: "Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması." SABAH Gazetesi yazarı bu sözleri A Spor'da yayınlanan 90'a programında yorumladı ve çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Uluç'un o sözleri...

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Hıncal Uluç'tan flaş Galatasaray yorumu! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN