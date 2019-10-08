Hıncal Uluç'tan flaş Galatasaray yorumu! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasınde deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik diretkör Fatih Terim, karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler'in atanmasını değerlendirdikten sonra "Belhanda'nın penaltısını söylüyorlar ama ben konuştuğum zaman ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin üzerine kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada, "Bunlar olağan şeyler. 4 hafta üst üste değil, biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, Galatasaray bir günde tahttan inmez." demiş ve şöyle devam etmişti: "Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması." SABAH Gazetesi yazarı Hıncal Uluç bu sözleri A Spor'da yayınlanan 90'a programında yorumladı ve çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Uluç'un o sözleri...