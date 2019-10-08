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Schweinsteiger futbolu bıraktığını açıkladı

Son olarak ABD'nin MLS Futbol Ligi takımlarından 'da forma giyen Alman futbolcu , aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 17:50
Schweinsteiger futbolu bıraktığını açıkladı

Kariyerinde Bayern Münih, Manchester United formaları da giymiş olan Bastian Schweinsteiger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile aktif futbol kariyerini sonlandırdı. Schweinsteiger, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zaman geldi. Aktif futbol kariyerimi noktalıyorum. Taraftarlara, Manchester United, Bayern Münih, Chicago Fire ve milli takımdaki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu güzel zamanı, benim için mümkün kıldınız. Ayrıca eşim Ana Ivanovic ve aileme destekleri için de teşekkür etmek istiyorum. Aktif bir oyuncu olarak elveda demek biraz nostaljik hissettirse de önümde beni bekleyen rekabetleri düşününce heyecanlanıyorum. Futbolun içinde kalmaya devam edeceğim. Beraber geçirdiğimiz vakit için herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Kalbimde her zaman bir yeriniz olacak."

Almanya Milli Takımı formasıyla 121 maça çıkan Bastian Schweinsteiger, 24 gol atıp ülkesiyle de bir kez Dünya Kupası zaferi kazandı. 35 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih formasıyla da bir kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.

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Schweinsteiger futbolu bıraktığını açıkladı
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